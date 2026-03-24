В Лобне начался капитальный ремонт фасадов трех многоквартирных домов

В городском округе Лобня на Букинском шоссе начался капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №15. Работы стартовали 6 марта, и сейчас строители активно монтируют профили для керамогранита и ремонтируют ограждения балконов.

Руководитель проекта Андрей Уваров сообщил, что на здании практически завершена теплоизоляция, остались лишь небольшие участки. Для утепления применяется двухслойная система общей толщиной 150 мм: нижний слой состоит из мягких минераловатных плит (100 мм), а верхний — из более жестких (50 мм). В качестве материала используются специальные плиты «Венти Баттс», предназначенные для вентилируемых фасадов. После завершения изоляции дом будет облицован керамогранитной плиткой трех цветов.

Помимо фасадных работ, на доме также ведется ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, выполняются работы в подвале. По срокам, предусмотренным договором, ремонт должен быть завершен в июне, но подрядчик планирует сдать объект раньше.

Кроме того, в рамках договоров с Фондом капитального ремонта Московской области подрядчик ремонтирует фасады еще двух домов на Букинском шоссе: №28, корпус 3, и №2, корпус 2. На этих объектах предусмотрены аналогичные навесные системы с утеплением фасадов.