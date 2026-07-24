В Ленинском городском округе откроется самая большая школа

В жилом комплексе «Первый Квартал» Ленинского городского округа завершается подготовка к открытию новой школы. Будущим ученикам и их родителям уже провели экскурсию по учебному заведению, где они смогли оценить современные классы, просторные спортзалы и зоны отдыха.

Гости отметили большую столовую и современную библиотеку с уютными зонами для чтения, проектной работы и медиалабораторией. Особое впечатление на детей произвел атриум с амфитеатром, который станет местом для проведения торжественных мероприятий и отдыха.

Школьники также осмотрели спортивное ядро, включающее футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-зону и теннисные столы. Одиннадцатилетняя Алена Пашина и ее брат Дмитрий были поражены размерами школы и отметили амфитеатр и спортзал с профессиональным скалодромом.

«Ждем не дождемся первого сентября», — поделились эмоциями дети.

Их мама, Вера Пашина, также осталась довольна качеством образования и комфортом, которые предлагает новая школа. Она отметила огромные светлые коридоры и удобное расположение классов.

Всего в школу 1 сентября пойдут 1650 учеников.