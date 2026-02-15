В Королеве завершается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №4

В городском округе Королев близится к завершению капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №4, расположенного по адресу: улица М. М. Глинкина, 5. Специалисты завершают установку камер видеонаблюдения и настройку подачи электроэнергии.

По словам начальника участка Сиражутдина Сайпуева, на сегодняшний день подходят к концу работы по монтажу вентиляционных и слаботочных систем. Территорию дошкольного отделения украсят 11 игровых площадок с резиновым покрытием.

Полностью обновлены фасад и кровля здания. Стены в кабинетах окрашены в светло-оранжевые, сиреневые, бирюзовые и салатовые тона, что делает помещения более светлыми и уютными. Во всех трех корпусах закончен ремонт: потолки, стены и полы приведены в порядок. В каждом кабинете установлены новые окна, двери и радиаторы. На территории появились новые мачты освещения, газоны и заасфальтированные дорожки.

Открытие дошкольного отделения, где будут обучаться 245 детей, запланировано на первый квартал текущего года. На объекте трудятся 10 человек.

Дошкольное отделение размещается в двухэтажном здании, построенном в 1964 году в микрорайоне Юбилейный. Его капитальный ремонт начался в первом квартале этого года.