Патриотические встречи и лекции пройдут в Химках в День офицера

Патриотические встречи и лекции запланированы в городском округе Химки в День офицера. Жители смогут пообщаться с военнослужащими и провести время на музыкальном вечере.

Первая тематическая встреча пройдет 19 августа в 10:30 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный». Для горожан выступит кавалер ордена почета, полковник запаса, ветеран боевых действий Юрий Карпунов.

Офицер Федеральной службы охраны Павел Суслин поделится опытом и расскажет о службе в армии 21 августа в 16:00 на базе многофункционального социального комплекса «Восход».

«Звание офицера в России появилось в XVII веке при Петре I, а после революции его заменило слово „командир“. В 1943 году оно вернулось вместе с прежними знаками различия. Сегодня офицерами называют командный состав всех силовых структур страны», — добавил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Временно исполняющий обязанности руководителя «Малый бизнес Химки» Али Магарамов выступит перед офицерами запаса и членами трудового коллектива в этот же день — 21 августа. Участники встречи узнают об отваге офицеров на примере прошедших войн. Мероприятие пройдет в микрорайоне Клязьма-Старбеево в доме № 2а на улице Рабочей.

В микрорайоне Фирсановка в детском саду «Чебурашка» дошколятам расскажут о традициях праздника и отличиях офицера от военнослужащего. Учреждение расположено в доме № 22 на улице Школьной.

Для юных жителей Сходни подготовили два мероприятия: в детском саду «Совенок» на улице Микоян и в «Ручейке» на улице Мичурина.

Музыкальный вечер в День офицера пройдет в парке «Дубки». Военные песни и отрывки из советских кинофильмов прозвучат со сцены в 18:00.

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