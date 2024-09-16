Еще два двора комплексно благоустроили в городском округе Воскресенск

Дворы на улице Школьной в рабочем поселке Фосфоритный и на улице Беркино в Воскресенске комплексно благоустроили. Там отремонтировали проезды и построили тротуары.

В порядок привели дворы около домов № 2, № 3 и № 5 на Школьной улице в Фосфоритном и у домов № 1/3 и № ¼ на улице Беркино в Воскресенске. Рабочие заменили асфальт и бортовой камень на внутриквартальных дорогах, а также построили парковки и пешеходные дорожки.

При благоустройстве учли все предложения и замечания местных жителей. Проведение работ контролировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником.

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