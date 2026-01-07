В Домодедово построили новый детский сад на 150 мест

В жилом комплексе «Прибрежный парк» завершается строительство детского сада. Открыть учреждение планируют уже в феврале.

На объекте побывал начальник управления строительства администрации округа Валерий Трифонов. Он проверил ход работ и дал положительную оценку подрядчикам.

«Качество выполнения работ хорошее, оборудование укомплектовано на 80–90%. Где-то в феврале мы откроем детский сад для наших маленьких жителей», — сообщил Трифонов.

Особое внимание при строительстве уделялось безопасности: территория будет оснащена видеонаблюдением, охраной и современными системами пожарной защиты. Детский сад построен по повышенным стандартам и сможет принять 150 малышей из близлежащих домов уже после новогодних праздников. Это станет важным шагом в развитии инфраструктуры микрорайона.