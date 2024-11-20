Творческий сезон открыли в Доме культуры села Ашитково в Воскресенске

В Доме культуры села Ашитково Воскресенского округа стартовал новый творческий сезон. На мероприятии побывали представители администрации и местные жители.

Праздничное открытие собрало жителей села и гостей, которые стали свидетелями яркого представления по мотивам сказки о Русалочке. Спектакль напомнил зрителям, что через любовь и поддержку близких можно преодолеть любые трудности.

Начальник управления культуры Воскресенского округа Елена Баклушина, депутат Анна Кузнецова и директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова поздравили коллективы Дома культуры с началом сезона. В своем обращении они пожелали артистам творческих успехов, вдохновения и побед в новых проектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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