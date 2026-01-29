В деревне Сухарево открылась новая подстанция скорой помощи

В деревне Сухарево городского округа Мытищи начала функционировать новая подстанция скорой медицинской помощи. Это событие значительно улучшит доступность медицинских услуг для жителей Сухарево, Марфино, Шолохова, Лысково и других населенных пунктов в радиусе 20 километров. До этого момента машины скорой помощи выезжали из Мытищ, что приводило к увеличению времени в пути.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители местной администрации, главный врач Московской областной станции скорой помощи, будущие сотрудники и ученики Марфинской школы. Для гостей была организована экскурсия по новому зданию, которая вызвала большой интерес к профессии медика.

Подстанция представляет собой современное трехэтажное строение площадью более 1340 квадратных метров. Здесь созданы все условия для эффективной работы и комфортного отдыха персонала: диспетчерская, учебный класс, аптека, комнаты отдыха, кухни, душевые и даже собственная ремонтная зона для автомобилей скорой помощи.

Ежедневно на подстанции будут работать пять бригад, каждая из которых будет выезжать в среднем на 13 вызовов в сутки. Благодаря этому показатель доезда на экстренные вызовы должен достичь 97%. Медики отмечают, что новая подстанция станет для них не просто местом работы, а настоящим «вторым домом».