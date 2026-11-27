Выставку картин Алексея Миронова открыли в Абрамцеве
В музее-заповеднике «Абрамцево» в Сергиево-Посадском городском округе открылась выставка российского живописца и графика Алексея Миронова «Родные просторы». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В экспозицию вошли около 80 живописных полотен из личного архива художника и фондов музея-заповедника. Среди них — пейзажи, вдохновленные природой Абрамцева: дубы, излучина реки Вори, заснеженные поляны, силуэты берез и луговое разнотравье. Миронов работает в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета и композиции, пишет на пленэрах, соединяя реализм с приемами экспрессионизма.
Художник входит в Ассоциацию подмосковных художников и Московское областное отделение ВТОО «Союз художников России».
Выставка продлится до 17 января 2027 года. Возрастное ограничение — 0+.
Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Абрамцево».