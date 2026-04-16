Уже 87 жителей Химок подали заявки на праймериз «Единой России»

В округе, как и во всей Московской области, продолжается прием заявок на предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате через портал «Госуслуги».

Среди кандидатов от Подмосковья — представители разных сфер: педагоги, врачи, социальные работники, сотрудники предприятий, предприниматели, ветераны и участники специальной военной операции. Почти половина из них — женщины, около четверти — молодые люди до 35 лет.

Действующие депутаты составляют только 25% от общего числа участников. При этом среди кандидатов есть и те, кто уже имеет большой опыт работы с жителями. Например, главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов. Он участвовал в формировании Народной программы партии вместе с жителями округа.

«Сегодня мы продолжаем эту работу: идет капитальный ремонт хирургического корпуса, подготовлены проекты обновления терапевтических корпусов. Мы смотрим вперед и обязательно учитываем мнение жителей — что нужно улучшить и куда двигаться дальше», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Для тех, кто впервые пробует себя в политике, работает образовательный проект «ПолитСтарт». Участники проходят обучение, получают поддержку наставников и осваивают необходимые навыки для работы с жителями.

Итоги предварительного голосования определят, кто представит партию на выборах в сентябре.