Утренняя разминка в рамках «Марафона зарядок» прошла в Серпухове

В Серпухове продолжается проведение традиционных разминок в рамках проекта «Марафон зарядок», организованного движением «Здоровое Отечество». В этот раз утреннюю тренировку для участников провела инструктор по плаванию спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» Надежда Миронова.

На следующей неделе стартует экологический марафон под названием «За чистый Серпухов». Помимо спортивных активностей, участники займутся уборкой общественных территорий Большого Серпухова.

Руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников отметил, что мероприятия будут проходить каждую среду апреля: 5 апреля на стадионе «Спартак», 12 апреля на Соборной горке, 19 апреля в парке Победы в Пущине и 26 апреля у Дворца спорта «Импульс» в Протвине.

Организаторы приглашают жителей и гостей округа присоединиться к «Марафону зарядок», чтобы не только укрепить здоровье, но и внести вклад в благоустройство родного края.