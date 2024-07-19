Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 19 июля

Загруженность крупных магистралей и шоссе в Московской области составила пять баллов в пятницу утром. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах находятся более миллиона машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Боровском, Минском, Калужском, Ленинградском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В течение дня возможны осадки и усиление ветра. Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах.

Одну из дорог в Истре, очень значимых для всего городского округа, достроят раньше срока — уже в декабре. Она протянется от Павловской Слободы до М-9. Трасса важна не только этому населенному пункту, но и ученикам нового технолицея, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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