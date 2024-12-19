Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 19 декабря

В четверг, 19 декабря, уровень загруженности дорог Московской области оценили в пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировано 806 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним показателем за прошлый месяц.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Долгожданную новую разворотную эстакаду запустили вблизи деревни Апаринки: между Каширским шоссе и трассой А-105. Движение открыл губернатор Андрей Воробьев. Теперь появится бессветофорный проезд в сторону Москвы — это часть большой реконструкции загруженной Каширки.