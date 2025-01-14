Устройство опор для нового путепровода завершилось в Опалихе

Все четыре опоры для нового путепровода через железнодорожные пути в Опалихе готовы. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На объекте завершается монтаж металлоконструкций пролетного строения, работы идут на последнем участке — между третьей и четвертой опорами со стороны улицы Ольховой. Общая масса металлоконструкций составляет свыше 524 тонн.

Новый путепровод длиной 137 метров строят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Объект в составе транспортной развязки обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное сообщение между старой и новой частями Опалихи. Улучшится качество жизни более 25 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро добраться до школ, детских садов, парков и больниц.

Открыть движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2025 года.