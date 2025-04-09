Установка металлоконструкций началась на надземном переходе в Одинцове

Строительство надземного пешеходного перехода между станциями Московского центрального диаметра-1 Немчиновка и Сколково продолжают в Одинцовском округе. Он соединит жилой комплекс «Рублевский» и поселок Новоивановское. Строители начали сборку металлоконструкций для башни схода со стороны жилого комплекса.

Сейчас кроме металлоконструкций также готовится участок для свайного фундамента и проводятся переустройства инженерных коммуникаций.

Стоит отметить, что параллельно строится второй надземный переход между улицами Баковская и Вокзальная. Открытие обоих переходов планируется в конце 2025 года. Они будут оборудованы лифтами, остеклены и приспособлены для маломобильных групп населения.

Переходы улучшат пешеходную связанность и обеспечат безопасный проход для более 14 тысяч жителей близлежащих районов через железную дорогу.