Услугу по заключению договора на вывоз ТКО перевели в онлайн в Подмосковье

На региональном портале появилась новая услуга . В рамках пилотного проекта предприниматели могут онлайн заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в министерстве государственного управления региона.

Сейчас услуга доступна в 13 округах Подмосковья. Для заключения договора необходимо авторизоваться на региональном портале и заполнить онлайн-заявление. Договор подписывается в личном кабинете с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, уточнила министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Твердые коммунальные отходы включают бытовой мусор и отходы предпринимателей, схожие по характеристикам с отходами физических лиц. Если предприниматель генерирует ТКО, он обязан заключить договор с оператором для оказания услуг по обращению с отходами.

Отмечается, что услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

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