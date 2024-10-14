Услугу по получению выписки из домовой книги оказали 700 тысяч раз в Подмосковье с января

Жители Подмосковья подали заявку на выписку из домовой книги через «Госуслуги» около 700 тысяч раз с января. Документ необходим при проведении юридических процедур, перерасчете оплаты за ЖКУ и при других процедурах.

Как рассказали в Мингосуправления региона, подать заявку на выписку из домовой книги можно чрез региональный портал госуслуг. Результат предоставят в электронном виде.

«Результат также предоставляется в электронном виде и приходит в личный кабинет пользователя. Онлайн-услугой могут воспользоваться жители многоквартирных домов», — пояснила директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Выписка может понадобиться при продаже квартиры, для судебных разбирательств, а также при перерасчете платы за ЖКУ и в других случаях.

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