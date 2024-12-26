Услугу по наладке газового оборудования перевели в онлайн в Подмосковье

На региональном портале появилась новая услуга по наладке газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еженедельно на портале проходят авторизацию сотни тысяч пользователей, чтобы получать услуги в электронном виде. Работа по оцифровке услуг происходит непрерывно», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Наладка газового оборудования» доступна на портале госуслуг Подмосковья для физических лиц. Чтобы воспользоваться ею, нужно заполнить онлайн-форму заявления, приложить подтверждение собственности и паспорт на газовое оборудование.