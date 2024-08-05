Услугой по присвоению адреса недвижимости воспользовались 740 тысяч раз в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья доступна онлайн-услуга присвоения и аннулирования адреса объекта. Жители региона воспользовались ею более 740 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать раздел «Земля и стройка» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект», услугу «Присвоение адреса», заполнить форму и прикрепить документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение 6 рабочих дней.

Отмечается, что каждое здание, участок, машиноместо и объект незавершенного строительства должны иметь адрес. Перед подачей заявления проверьте наличие адреса на сайте Федеральной информационной адресной системы.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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