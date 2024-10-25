Урожай зерновых культур превысил 15 тысяч тонн в Можайске

Более 15 тысяч тонн зерновых собрали с начала уборки урожая в Можайске. Аграрии начинают подводить педварительные итоги работы в этом году.

Можайский городской округ стал лидером в этом году по вводу в оборот сельскохозяйственных земель. Показатель поставил более 1800 гектаров.

Профильную продукцию производили девять предприятий разных форм собственности и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств. К примеру, в хозяйстве Калининых в деревне Павлищево на посевной площади 11 гектаров выращивают картофель и морковь.

«1,5 гектара моркови мы уже убрали, и осталось еще ровно столько же. Урожайность в этом году относительно хорошая. Погода в последнее время немного подводит, в нашем округе уже были заморозки. Картофеля всего вышло порядка 300 тонн, также из этого мы заложили себе семенной материал», — сказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Геннадий Калинин.

Отметим, что сельхозпроизводители округа также занимаются благотворительностью. К примеру, семья Калининых в этом году передала тонну картофеля малообеспеченным и многодетным семьям Можайска.

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