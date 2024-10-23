Урожай сои превысил 29 тысяч тонн в Подмосковье

Свыше 29 тысяч тонн сои собрали в Подмосковье за сезон. Это на 20 тонн больше показателей прошлого года.

Подмосковные аграрии полностью завершили уборку засаженных соей полей. В этом году их площадь составила 15,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность — 19 центнеров на гектар.

Сою считают полноценным заменителем мяса из-за высокого содержания белка. В ней содержатся витамины групп B, А и С, а также природные антиоксиданты. Эту культуру используют на пищевых предприятиях, а также при изготовлении молочных продуктов и кондитерских изделий.

В ведомстве добавили, что моя входит в группу масличных культур, их сбор в регионе почти завершили. Урожай уже превысил 115,7 тысячи тонн озимого и ярового рапса, сои и подсолнечника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.