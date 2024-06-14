Урожай клубники в Подмосковье достигнет около 700 тонн в этом году

В этом сезоне урожай клубники в Московской области составит около 700 тонн. Такими прогнозами поделилось министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Подмосковье выращивают несколько десятков сортов клубники. Ягода поспевает в июне. выращивается в экологически чистых местах и имеет отменный, сладкий вкус. Крупная клубника регионального сельхозпроизводителя уже начала появляться на фермерских прилавках и в магазинах.

В Коломне ягоду выращивают на полях нескольких компаний: «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», «Вкус&Польза» и других. Отмечается, что заморозки в мае отодвинули урожай на несколько недель, однако, сейчас уже начался сбор первой партии урожая сорта «Азия».

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