Урожай клубники в Подмосковье достигнет около 700 тонн в этом году
В этом сезоне урожай клубники в Московской области составит около 700 тонн. Такими прогнозами поделилось министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Подмосковье выращивают несколько десятков сортов клубники. Ягода поспевает в июне. выращивается в экологически чистых местах и имеет отменный, сладкий вкус. Крупная клубника регионального сельхозпроизводителя уже начала появляться на фермерских прилавках и в магазинах.
В Коломне ягоду выращивают на полях нескольких компаний: «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», «Вкус&Польза» и других. Отмечается, что заморозки в мае отодвинули урожай на несколько недель, однако, сейчас уже начался сбор первой партии урожая сорта «Азия».
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