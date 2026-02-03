Уроки мужества к годовщине победы в Сталинградской битве прошли в Лобне

2 февраля в России отметили 83-ю годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В честь этой памятной даты в школах городского округа прошли патриотические акции, уроки мужества и кинолектории.

Целью памятных мероприятий было напомнить подрастающему поколению о героизме защитников Отечества и историческом значении переломного сражения Великой Отечественной войны.

Активисты «Движения первых» и юнармейцы провели для средних и старших классов лицея «Авиатика» уроки мужества. Школьникам рассказали о ходе и значении Сталинградской битвы. Ученики третьего класса приняли участие в акции «Белые журавлики», изготовив бумажных птиц в память о павших воинах.

В школе № 9 урок для второклассников состоялся в музее «Лобненский рубеж». Юные экскурсоводы школьного музея рассказали ребятам о подвиге защитников Лобни, а завершилось мероприятие исполнением песни и минутой молчания.

Тематические уроки памяти также прошли в школах № 3, 4, 6, 8 коррекционной и других образовательных учреждениях города.