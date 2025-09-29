Урок про Моонзундскую операцию в 1917 году провели в школе № 30 в Химках

Класс химкинской школы № 30 превратился в настоящее морское сражение. Открытый урок был посвящен началу Моонзундской десантной операции, где происходило живое обсуждение героизма, памяти и долга для молодежи.

Это была одна из самых важных и сложных операций 1944 года, где десантники показали свою отвагу.

«Очень важно воспитывать в детях не просто знание дат, а искреннюю любовь и уважение к истории своей страны. Мы не должны позволять угаснуть памяти о таких сложных и героических событиях, как Моонзундская операция, и о тех, кто ценой своей жизни принес нам Победу», — рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Слушателям объяснили, почему высадка десанта на Моонзундских островах имела огромное стратегическое значение. Осенью 1944 года эти острова были последним укрепленным пунктом немцев в Эстонии, блокировавшим советский флот в Финском заливе. Рассказали о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулись десантники. Им противостояли суровая погода, мощные оборонительные сооружения и ожесточенное сопротивление врага. Операция прошла успешно и закрепила контроль над Балтийским морем.

«Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, когда в некоторых странах предпринимаются наглые попытки переписать историю и отнять у нас Победу, особенно важно сохранять нашу историческую память. Передавать ее молодому поколению, рассказывать правду о подвигах их предков — это наш долг и наш ответ всем фальсификаторам», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.