Урок об участнице блокады Ленинграда Тане Савичевой провели в Химках

Историческую лекцию о блокаднице Тане Савичевой, оставившей трагические записи в дневнике, провели для жителей Химок. Встреча состоялась в местном отделении клуба «Активное долголетие».

Мероприятие приурочили ко Дню рождения Тани Савичевой. Ее имя известно благодаря дневнику, в котором девочка описала невзгоды своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Память маленькой жительницы Ленинграда почтили участники клуба «Активное долголетие», школьники и муниципальные депутаты.

«Для школьников встреча стала уроком истории. Ученики отметили, что мероприятие тронуло их до глубины души», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Судьба Тани Савичевой стала примером мужества и стойкости советских граждан перед лицом жестокости фашистских захватчиков. Сама девочка не застала великую победу, но ее записки помогли сохранить память о ней и ее семье, о трагических событиях прошлого.

Урок истории прошел в рамках масштабной общественной программы, которую проводят в Химках. Комплекс патриотических мероприятий воспитывает в молодежи любовь к Родине и укрепляет связь между поколениями.