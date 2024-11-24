Урок об истории Нюрнбергского процесса провели в школе № 29 в Химках

В школе № 29 городского округа Химки состоялся открытый урок, приуроченный ко дню начала Нюрнбергского процесса. На мероприятии выступила муниципальный депутат и директор школы Наталья Каныгина, которая обратила внимание учащихся на историческое значение этого события и его роль в формировании патриотизма и уважения к героическому прошлому.

Наталья Каныгина подчеркнула, что Нюрнбергский процесс, стартовавший в ноябре 1945 года, стал ключевым моментом в истории международного права. Именно тогда Международный трибунал впервые привлек к ответственности нацистских преступников за их чудовищные деяния: массовые убийства, геноцид и военные преступления.

Она подчеркнула, что Нюрнбергский процесс стал прецедентом, когда лидеры государства были осуждены за военные преступления, что открыло новую страницу в развитии правосудия.

Муниципальный депутат Ирина Спирина также обратилась к школьникам, подчеркнув важность воспитания у молодежи чувства ответственности за свою страну и уважения к исторической правде.

«В современных условиях, когда Россия сталкивается с новыми вызовами и угрозами, особенно важно сохранять связь поколений и передавать молодым людям уроки прошлого», — сказала она.

В рамках масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках, регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление единства жителей города и формирование общих ценностей. Это открытые уроки, мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками СВО.

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