Урок краеведения прошел в центральной детской библиотеке в Воскресенске

В Воскресенске дошкольники начинают изучать историю родного края с самого раннего возраста. Эти знания дети получают благодаря беседам в семьях и занятиям в детских садах и библиотеках округа.

Недавно воспитанники дошкольной группы школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова посетили Центральную детскую библиотеку, где отправились в виртуальное путешествие по страницам истории и памятным местам Воскресенска под названием «Мы в этом городе живем: и он растет, и мы растем».

Во время мероприятия дети узнали множество интересных фактов, связанных с историей Воскресенска. Они отгадывали загадки, активно участвовали в конкурсах «Угадай достопримечательность» и «Красота родного края».

Дошкольный возраст — это время первоначального становления личности и формирования основ самосознания маленького человека. Очень важно в этот период воспитывать у детей любовь к родной природе и Отечеству, что и стало целью данного мероприятия.

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