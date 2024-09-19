Урок истории к годовщине освобождения Новороссийска провели в Химках

Патриотическое мероприятие провели в школе «Триумф» городского округа Химки. Историческую лекцию для учащихся образовательного учреждения прочли в честь годовщины освобождения Новороссийска и Таманского полуострова в 1943 году.

Учитель истории Нина Винокурова рассказала ребятам о событиях, которые перевернули ход Великой Отечественной войны. Мероприятие организовали в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«В Химках уделяют особое внимание образовательному процессу и воспитанию детей, прививая патриотические и нравственные устои. Данный проект направлен на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Среди приглашенных на лекции присутствовала активная жительница Химок Ольга Кирсанов. Женщина рассказала об участниках специальной военной операции из ее семьи. Она напомнила школьникам о том, как важно любить и защищать свою родину. Ольге вручили благодарственное письмо за пример патриотизма.

Ранее Андрей Воробьев принял участие в открытии мемориальной доски герою России Александру Водопьянову в гимназии № 4 в Нахабине.

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