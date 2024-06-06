Урок электробезопасности провели в школе в Балашихе

Сотрудники компании «Россети Московский регион» провели урок электробезопасности для школьников с ограниченными возможностями в Балашихе. Его посетили учащиеся седьмых и восьмых классов.

Как рассказали в подмосковном Минэнергетики, ребятам рассказали о пользе электричества и о правилах безопасности. Так, они узнали о правильном использовании бытовой техники и о том, как вести себя возле энергообъектов на улице.

Часть занятия посвятили примерам из жизни, которые объяснили детям, почему нельзя играть и разводить костры рядом с ЛЭП и проникать на трансформаторные подстанции. В завершении ребята увидели тематический мультфильм.

«С начала текущего года специалисты „Россети Московский регион“ на территории восточного Подмосковья провели порядка 30 уроков по электробезопасности, участниками которых стали свыше тысячи юных жителей городов и сел», — рассказали в министерстве.

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