Управление спорта в Химках стало лучшим в Подмосковье в 2024 году

Итоги спортивных достижений за 2024 год подвели на заседании коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области. Профильное управление в Химках стало лучшим в регионе. Награды также получили сотрудники и тренеры спортивных учреждений в муниципалитете.

На заседании обсудили развитие юношеского, адаптивного и массового спорта в Подмосковье, а также наградили отличившихся сотрудников, тренеров и руководителей спортивных учреждений. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил сотрудников, которые развивают физическую культуру на территории региона.

Среди них были и работники из Химок. Звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области» получили заместитель начальника управления физической культуры и спорта Олег Аферов, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Ольга Марченко и заместитель директора училища олимпийского резерва № 3 Диана Густилина.

Председателю «Профессионального союза работников физической культуры и спорта Московской области» Елене Осташовой и тренеру-преподавателю спортивной школы олимпийского резерва № 1 Владимиру Трунову вручили почетную грамоту и благодарственное письмо губернатора Московской области.

Директора спортивной школы про фехтованию Владимира Белова и директора училища № 3 Владимира Аратова удостоили звания «Заслуженный работник физической культуры России».

«Нет города в Подмосковье, где бы не была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — отметил Андрей Воробьев.

На заседании наградили победителей и призеров конкурса «Цифровая трансформация спорта Московской области». Управление в Химках стало первым в Подмосковье в категории «Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом». Спортивная школа по фехтованию вошла в число призеров в номинации «Лучшая спортивная организация» системы «Мой спорт». Заведующая отделением по художественной гимнастике Наталья Барыгина стала лучшим администратором.