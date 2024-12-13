Управление безопасности Подмосковья напомнило основы защиты персональных данных

В современном мире персональные данные становятся главной целью для мошенников. Это информация, которая включает ФИО, паспортные данные, адрес, фотографии и многое другое. Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает способы, которые помогут защитить персональные данные.

Существуют четыре основные категории персональных данных: общедоступные, специальные, биометрические и иные данные, такие как информация о социальной группе или привычках.

Персональные данные становятся привлекательной целью для мошенников, которые могут использовать их для различных незаконных действий. Например, они могут оформить микрокредиты, подделывать документы, создавать мошеннические объявления с просьбой о предоплате или использовать биометрические данные для доступа к аккаунтам.

Для защиты данных государство ужесточило законы, увеличив штрафы для юридических лиц до 20 миллионов рублей и установив строгие наказания за незаконное хранение данных, особенно несовершеннолетних, с возможностью лишения свободы до десяти лет.

Чтобы защититься, важно внимательно относиться к своим данным, не делиться ими без необходимости и обеспечивать безопасность своих аккаунтов.