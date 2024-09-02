Упавшего в колодец дачника спасли в Одинцове

Работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили мужчину, упавшего в колодец на своем дачном участке в селе Михайловское. Старший смены Алексей Афрамеев сообщил, что в экстренную службу «Система-112» позвонил зять пострадавшего, услышавший крики о помощи.

До прибытия спасателей мужчина опустил в колодец лестницу, чтобы родственник не стоял в воде. Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и с помощью веревки и специального оборудования подняли пострадавшего, который получил лишь незначительные ушибы и ссадины.

Афрамеев напомнил, что дачникам нужно не забывать соблюдать требования безопасности при проведении ремонтных работ, особенно на объектах повышенной опасности.

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