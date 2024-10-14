Авиационный завод в Казани приобрел произведенные в Коломне станки

Фрезерные станки, изготовленные коломенским предприятием «Станкотех», начали работать на Казанском авиационном заводе, филиале компании «Туполев». Это уникальное оборудование необходимо для производства крупногабаритных деталей самолетов.

На высокоточных длинномерных станках создаются детали самолетного крыла, максимальный размер которых может достигать 24 метров.

Управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев рассказал, что после введения коломенского оборудования в эксплуатацию у завода появились дополнительные мощности. Это позволит выполнять производственный план в более короткие сроки.

«Пятикоординатная обработка позволит уменьшить долю слесарных работ, в результате мы в разы сокращаем время выполнения отдельных этапов цикла», — отметил Тимофеев.

Еще один станок производства коломенского завода предприятие намерено запустить в 2025 году.

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