Уникальное средство для защиты растений разработали в Долгопрудном

Уникальное средство для защиты сельскохозяйственных растений разработали в институте биофизики будущего МФТИ в Долгопрудном. Его создали для защиты растений от бактериальных и грибковых инфекций.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, средство создали на основе жира из личинок мухи Черная львинка. Оно обладает бактерицидным действием против пяти патогенов и предназначено для обработки семян пшеницы, картофеля, капусты и других овощей.

По словам кандидата биологических наук Ирины Марусич, препарат способен уничтожить 100% патогенов, благодаря чему они не могут выработать устойчивость к средству. Благодаря натуральной основе оно безопасно для экосистемы.

Научная группа получила патент на разработку и готова начать масштабное тестирование препарата. Присоединиться к проекту могут все желающие фермы и хозяйства. Для этого необходимо направить контактные данные по адресу электронной почты marusich.ei@mipt.ru.

«Предложенный метод защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний может стать революционным достижением в сельском хозяйстве, обеспечивая надёжную защиту растений без ущерба для экологии», — добавили в министерстве.

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