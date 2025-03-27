Умный терминал для оплаты ЖКУ установили в расчетном центре в Подольске

Первый робот-видеоконсультант заработал в расчетном центре в Подольске. Терминал поможет жителям связаться с менеджером, передать показания счетчиков, получить платежки, отсканировать документы и провести другие процедуры.

Как рассказали в МосОблЕИРЦ, инфомат представляет собой терминал с большим сенсорным экраном, встроенным сканером, принтером и телефонной трубкой.

При помощи робота можно связаться с менеджером по видеосвязи, передать показания счетчиков, получить бумажную платежку, подать заявления, отсканировать документы, оплатить ЖКУ по QR-коду.

Второй терминал установят в Путилкове, сейчас он проходит тестирование. В будущем такие терминалы могут появиться и в других округах региона.

«Наш робот дружелюбен и терпелив. Это не бездушная машина, в любой момент можно снять трубку и вживую, глаза в глаза, пообщаться со специалистом, который ответит на вопросы, сможет выполнить все то же самое, что и при обычном приеме», — сказал руководитель регионального направления МосОблЕИРЦ Карен Папикян.