Умные камеры в Подмосковье выявили 15 случаев сброса отходов у дорог в феврале

Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, всего в феврале выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями. Специалисты вынесли пять постановлений о привлечении к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что на комфорт жителей влияет не только своевременная уборка, но и ответственное отношение каждого к чистоте.

Штраф за некачественную уборку в общественных местах для юридических лиц составляет 50 тысяч рублей.