Умные камеры в Подмосковье выявили 15 случаев сброса отходов у дорог в феврале

Оснащенные умными камерами автомобили выявили 15 случаев незаконного сброса отходов у дорог в феврале. Виновники выплатят штрафы.
Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, всего в феврале выявили 15 случаев сброса отходов коммерческими предприятиями. Специалисты вынесли пять постановлений о привлечении к административной ответственности.
В ведомстве напомнили, что на комфорт жителей влияет не только своевременная уборка, но и ответственное отношение каждого к чистоте.
Штраф за некачественную уборку в общественных местах для юридических лиц составляет 50 тысяч рублей.
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