Умные автомобили в Подмосковье помогли выявить еще 266 нарушений чистоты во дворах

Автомобили с искусственным интеллектом помогли выявить еще более 200 нарушений чистоты и порядка в Подмосковье. С начала года посредством машин вынесли 266 постановлений.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, инспекторы регулярно обследуют дворы и общественные территории с применением современных технологий. Так, на их вооружении находятся автомобили, оснащенные камерами с искусственным интеллектом. Они фиксируют несвоевременную уборку, вандальные надписи и навалы мусора. С начала года с их помощью вынесли 266 постановлений на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Больше всего нарушений выявили в Одинцове, Балашихе, Подольске, Серпухове и Чехове. Обо всех недочетах сообщили коммунальным службам.