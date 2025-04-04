Улица Михаила Столбова появится в Наро-Фоминске

Имя выдающегося человека, с которым связан значительный период истории Наро-Фоминска, увековечат в названии новой улицы. Решение об ее образовании принял совет депутатов городского округа.

Михаил Столбов был директором градообразующего предприятия — Наро-Фоминской прядильно-ткацкой фабрики с 1957 по 1972 год. Этот период ознаменован развитием предприятия и подъемом производства, строительством жилья и детских садов в городе. За успехи в труде Михаил Столбов был награжден высокими правительственными наградами — орденом «Знак почета» и орденом Ленина. До сих пор жители муниципалитета уважают память о нем.

Новая улица будет расположена в самом центре Наро-Фоминска на территории острова на реке Нара, где раньше находилась фабрика. В настоящее время полным ходом идет освоение острова. Уже построен автомобильный мост, который соединит остров с центральной набережной города и свяжет два микрорайона Наро-Фоминска.