Уличный квест в Серпухове вышел в финал всероссийского конкурса

Проект уличного квеста «Семья павлинов» представит Серпухов на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Конкурсная комиссия рекомендовала заявку к участию в финале.

23 июля проект серпуховского уличного квеста «Семья павлинов» успешно прошел региональный отбор Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и вышел в федеральный финал. Заявка получила поддержку конкурсной комиссии в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Проект реализуется в округе с 2018 года и объединяет элементы благоустройства, городской навигации и интерактивного квеста. Сегодня на улицах Серпухова установлено более десяти бронзовых мини-скульптур, каждая из которых имеет собственную историю и характер. Их автор — член Союза художников России и Московского союза художников Илья Дюков.

По словам главы городского округа Серпухов Алексея Шимко, важной особенностью проекта стало активное участие жителей и предпринимателей. Эскизы фигур Учителя и Музыканта выбрали по итогам открытых творческих конкурсов, а скульптуры Повара и Пекаря появились благодаря поддержке местного бизнеса.

«Это делает проект по-настоящему общественным. Впереди федеральный этап. Будем работать над достойным представлением нашего опыта», — отметил Алексей Шимко.