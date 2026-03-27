Уличное освещение установили в деревне Горетово по обращению жителя

В деревне Горетово, расположенной под Можайском, на улице Лесной теперь есть уличное освещение. Проблема решилась после обращения местного жителя Алексея к президенту РФ на «Прямую линию». На этой улице живут пожилые родители заявителя.

Заведующая Горетовским территориальным отделом Ольга Казарина рассказала, что администрация уже знала о проблеме, так как Алексей обращался с этой просьбой ранее. В связи с этим улицу внесли в план работ.

«В конце года установили две дополнительные опоры и четыре фонаря. На данный момент улица, которая ведет к дому заявителя, полностью освещена», — сообщила Ольга.

Также в администрации прорабатывают просьбу Алексея перенести один из фонарей ближе к участку его родителей. Казарина подчеркнула, что эту задачу обязательно выполнят до конца года.