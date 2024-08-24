Уличное освещение обновят в 11 сельских пунктах Серпухова до декабря

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В городском округе Серпухов в программу по модернизации уличного освещения «Светлый город» вошли 11 населенных пунктов. Работы завершат до декабря 2024 года.

В перечне населенных пунктов для обновления освещения улиц входят: поселки Большевик и Оболенск, а также деревни Алфертищево, Лукьяново, Гавшино, Рыжиково, Мещериново, Каменка, село Липицы, города Протвино и Пущино.

Кроме того, объектом программы стала пешеходная дорожка от детского сада № 42 до парка Питомник. Рабочие установили там металлические опоры и современные светодиодные светильники.

Полный адресный список «Светлого города» можно посмотреть здесь.

Напомним, в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» проект по обновлению уличного освещения «Светлый город» реализуют в регионе с 2017 года.

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