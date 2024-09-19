Укладку асфальтового покрытия начали на бульваре Победы в Белоозерском

В Белоозерском продолжаются масштабные работы по преображению бульвара Победы. Сейчас подрядная организация приступила к укладке нового асфальтового покрытия.

В рамках работ будет проведена полная замена покрытия прогулочных зон, что придаст бульвару современный вид. Зеленые насаждения подстригут, проведут санитарную обрезку, а где необходимо, произведут посадку новых деревьев и кустарников.

Особое внимание уделят обновлению системы освещения, чтобы сделать прогулки по бульвару приятными и безопасными в любое время суток.

Ремонт памятника героям Великой Отечественной войны придает бульвару особый смысл и значение. Этот монумент, символ памяти и благодарности, будет восстановлен и дополнен пятью пятиконечными звездами из зеркальной нержавеющей стали, отражающими сияние вечной славы и величия героев, отстоявших свободу Родины.

Отметим, что работы по благоустройству бульвара Победы продолжаются в соответствии с графиком и планируются к завершению в ближайшие месяцы.

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