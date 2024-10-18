Укладка асфальта на подходах к строящемуся путепроводу началась в Аникеевке

В Аникеевке в рамках строительства путепровода через ж/д пути Рижского направления МЖД началась укладка асфальта на подъездных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас укладка асфальта идет со стороны Новорижского шоссе, а со стороны Волоколамского шоссе завершаются работы по монтажу металлоконструкций. В ведомстве также отметили, что на участке продолжаются дорожные работы и строительство ливневой канализации. На данный момент общая готовность путепровода превышает 65%.

Открытие движения по путепроводу запланировано на конец 2024 года.

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