Ударившего кошку о фасад дома мужчину в Одинцове привлекли к ответственности

Сотрудники полиции привлекли к ответственности мужчину, который грубо обращался с домашним животным. Житель Одинцовского городского округа ударил кошку о фасад дома.

Житель одного из домов по улице Маршала Толубко в Одинцове, находясь у открытого окна квартиры, издевался над кошкой, а затем ударил ее о фасад здания. Жители записали этот момент на камеру мобильного телефона.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции и составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

Свое поведение мужчина объяснил тем, что хотел наказать провинившееся животное. Кошка появилась в доме много лет назад — ее нашли котенком возле храма. В этот раз Муся спутала свой лоток и ботинки хозяина, за что якобы и была наказана.