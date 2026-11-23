Учитель математики областного технологического лицея имени В. И. Долгих в Истре Ольга Плечий вошла в число 30 победителей индивидуального трека «Учить и учиться» всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Московской области.

Всего на индивидуальные конкурсные треки проекта поступило более 35 тысяч заявок.

Плечий работает в сфере образования 12 лет. В педагогической практике она уделяет особое внимание развитию внутренней мотивации школьников и эмоционального интеллекта, изучает подходы мирного образования, а также делится профессиональным опытом на семинарах и конференциях.

«Победа в индивидуальном треке „Учить и учиться“ — это огромное доверие и возможность быть частью такого сообщества», — отметила Плечий.

Проект «Флагманы образования» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов.