Учителям Подмосковья рассказали, как уберечь подростков от мошенников

Корпоративный университет развития образования провел совещание для работников школ и управлений. На нем обсудили вопросы воспитания и социально-педагогического сопровождения, а также затронули актуальную тему дропперства.
Для завершения преступного умысла мошенники используют молодое поколение и предлагают им «легкие» деньги за несложную работу. Это обрекает подростков на проблемы с законом и материальные последствия.
«Важен диалог между родителями и детьми, в ходе которого подросткам разъяснят степень ответственности за дропперство», — отметил главный аналитик информационно-аналитического отдела управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев.
ГУРБ Московской области призывает граждан соблюдать бдительность и осторожность, а также проводить беседы со своими близкими.
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