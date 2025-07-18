Учителя Подмосковья подали 800 онлайн-заявок на выплату по аренде жилья с января
Подмосковные учителя могут оформить выплаты по аренде жилья через госуслуги. С начала года заявки на этот вид поддержки подали более 800 раз.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации».
Получить выплату могут учителя начальных классов и предметники по самым востребованным дисциплинам. Это математика, русский язык, физика, информатика, биология и химия. При этом нужно работать на 1,5 ставки, а в семье ни у кого не должно быть собственной недвижимости в Подмосковье.
Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления средств.
Сумма зависит от округа, семейного положения и места работы супруга. Узнать об этом больше можно по ссылке.