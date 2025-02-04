Учителя Дмитрова представили на конкурсе «Педагог года» авторские методики

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского округа

В Дмитровском муниципальном округе стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Он привлек 12 учителей из различных школ округа, каждый из которых имеет за плечами более трех лет профессионального опыта.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского округа

Конкурс состоит из трех этапов и каждый из них предлагает уникальные испытания. Первый тур включает в себя несколько конкурсных заданий. Одним из них является «Методическая мастерская», на которой участники представляют свои авторские методики, цифровые инструменты и педагогические находки, которые они применяют в своей работе.

Особенностью этого года стало то, что свои проекты представили учителя обществознания, физической культуры, начальных классов, музыки, математики, русского языка и литературы.

Следующий этап, посвященный открытым урокам, стартует в начале февраля. В этом туре педагогам предстоит продемонстрировать свое мастерство в незнакомых классах на базе школы № 9 в Дмитрове.

По итогам первого тура, который включает два конкурсных задания, 70% участников смогут перейти ко второму этапу. Здесь они должны будут доказать, что современный педагог — это не только знаток своего предмета, но и творческий вдохновитель, способный зажигать интерес к знаниям у своих учеников. Второй этап состоится в середине февраля и будет включать в себя два задания: один из них — мастер-классы, где конкурсанты смогут показать свои педагогические навыки, а другой — «Педагогический совет», где они продемонстрируют способности к командной работе.

Финальный этап — «Учитель-лидер» — определит победителей в конце февраля. В этот тур пройдут 50% участников, успешно преодолевших второй этап. Здесь будут оцениваться их лидерские качества, умение вдохновлять и вести за собой.

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