Учителя Дмитрова представили на конкурсе «Педагог года» авторские методики

В Дмитровском муниципальном округе стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Он привлек 12 учителей из различных школ округа, каждый из которых имеет за плечами более трех лет профессионального опыта.

Конкурс состоит из трех этапов и каждый из них предлагает уникальные испытания. Первый тур включает в себя несколько конкурсных заданий. Одним из них является «Методическая мастерская», на которой участники представляют свои авторские методики, цифровые инструменты и педагогические находки, которые они применяют в своей работе.

Особенностью этого года стало то, что свои проекты представили учителя обществознания, физической культуры, начальных классов, музыки, математики, русского языка и литературы.

Следующий этап, посвященный открытым урокам, стартует в начале февраля. В этом туре педагогам предстоит продемонстрировать свое мастерство в незнакомых классах на базе школы № 9 в Дмитрове.

По итогам первого тура, который включает два конкурсных задания, 70% участников смогут перейти ко второму этапу. Здесь они должны будут доказать, что современный педагог — это не только знаток своего предмета, но и творческий вдохновитель, способный зажигать интерес к знаниям у своих учеников. Второй этап состоится в середине февраля и будет включать в себя два задания: один из них — мастер-классы, где конкурсанты смогут показать свои педагогические навыки, а другой — «Педагогический совет», где они продемонстрируют способности к командной работе.

Финальный этап — «Учитель-лидер» — определит победителей в конце февраля. В этот тур пройдут 50% участников, успешно преодолевших второй этап. Здесь будут оцениваться их лидерские качества, умение вдохновлять и вести за собой.