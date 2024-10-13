Учитель лицея № 7 в Химках прошел областной этап конкурса «Педагогический дебют»

Дарья Лысенко — учитель начальных классов из лицея № 7. Ее выбрали среди 21 педагога из Химок. Она поборется за звание лучшего молодого преподавателя Московской области.

«Я сама училась в этой школе с 1-го по 11-й класс и сейчас вернулась сюда работать. Моим наставником и в конкурсе, и в профессиональной деятельности является моя первая учительница Светлана Рудольфовна. Хочу выразить ей огромную благодарность за поддержку и помощь! Я очень рада своей победе, но вместе с тем и взволнована — впереди ждет региональный этап», — рассказала Дарья Лысенко.

В пятерку лучших также вошли учителя английского языка из школы № 19 и гимназии № 9 Мария Заводина и Мария Рожницына, педагоги русского языка и литературы из школы № 14 и лицея № 15 Юлия Григорьева и Гюльпари Годжаева.

Муниципальный этап состоял из трех этапов: публичные выступления, обмен опытом и инновации в образовании.

«Участники конкурса — огромные молодцы. Все отлично проявили себя и раскрыли свой творческий потенциал. От всей души поздравляю победителя с заслуженной наградой! Желаю удачи на региональном этапе!» — подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова.

Муниципальный депутат Галина Болотова отметила, что «Педагогический дебют» проводится в Подмосковье с 2015 года. Конкурс направлен развитие потенциала учителя и системы образования в Химках.

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