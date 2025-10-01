Учитель из Одинцова отметила 55-летний юбилей педагогической деятельности

Больше чем за полвека работы в Одинцовской школе № 9 Галина Самсонова выпустила свыше 400 учеников. Многие из них до сих пор поддерживают связь со своей первой учительницей и приводят к ней уже своих детей.

Галина Самсонова посвятила 55 лет обучению ребят, пройдя путь от основ грамоты до современных образовательных методик. Педагог отмечает существенные различия между современными учениками и предыдущими поколениями, особенно в использовании цифровых технологий. За долгие трудовые годы она разработала собственный подход к обучению, в котором сочетает традиционные методы с инновационными решениями.

Особое внимание педагог уделяет формированию базовых навыков — постановке руки и решению простых задач. Накопленный опыт позволяет ей давать рекомендации родителям ребят из подготовительной школы. Галина Самсонова советует избегать самостоятельного обучения письму, поскольку переучивать оказывается сложнее, чем учить с нуля.